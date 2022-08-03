Antalya'da havadan ve karadan trafik denetiminde 1511 sürücüye işlem yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetiminde 1511 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde helikopter, dron ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Helikopter ve dron ile yapılan kontrolde 494, araçların teknik donanımlarında 106, alkol ve uyuşturucu madde denetiminde 134 ve radarla hız kontrolünde 777 olmak üzere toplam 1511 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 70 araç sürücüsü ile 352 yolcuya eğitim verildi.





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