Alanya'da aranan firari hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Karakol ekipleri, firari hükümlülere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında "hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi (23) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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