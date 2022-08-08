Kumluca'daki iş insanları su ürünlerine yöneldi

ANTALYA (AA) - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkan (KUTSO) Yardımcısı Bayram Karagül ile yönetim kurulu üyeleri Demre'deki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde (TAGEM) çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karagül, Enstitü Müdürü Serkan Erken'i ziyaret etti. Su ürünlerinin önemli bir pazara sahip olduğunu belirten Karagül, KUTSO olarak da bu alanda çalışmalar yapmak istediklerini bildirdi.

Dünyada yaşanan gelişmelerin gıdanın önemini daha da artırdığına işaret eden Karagül, "Ülkemiz de su ürünleri tüketiminde önemli bir pazar. KUTSO olarak su ürünlerinin Batı Antalya'da üretimi ile ilgileniyoruz. Coğrafyamız, iklimimiz ve insanımızın tecrübesi bunun için yeterli." dedi.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de su ürünlerinden daha fazla ekonomik girdi sağlanması gerektiğini ifade eden Karagül, böyle bir kurumun da bölgelerinde olmasını önemli bir değer olarak gördüklerini kaydetti. İş birliğine açık olduklarını aktaran Karagül, "Girişimcilerimizin ve iş insanlarımızın tarımın diğer alanlarına göre daha karlı ve daha az iş gücü gerektiren su ürünleri yetiştiriciliğine yönelmesini ekonomimizin güçlenmesi adına çok önemli görüyoruz. KUTSO olarak bu konuda bir vizyon ortaya koymak için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan da KUTSO'nun balık üretiminin teşvik edilmesi ve artırılması yönündeki çalışmalarının sevindirici nitelikte olduğunu belirtti.

Balık ve diğer su ürünleri üretiminin her zaman önemli bir sektör olacağını ifade eden Erkan, enstitü çalışmalarını yöre halkı ve iş insanlarıyla paylaştıklarını kaydetti.





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