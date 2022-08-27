Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Bahçeyaka Mahallesi'nde evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki M.Ö'ye, O.B. idaresindeki DO AN 3807 Almanya plakalı otomobil çarptı.

Sürücü tarafından Hüseyin Savaş Semt Polikliniği'ne götürülen M.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Çocuğun ölüm haberi üzerine fenalaşan aile üyeleri, poliklinikte bulunan polis ve sağlık personeliyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat polikliniğin önünde bekleyen aile, polisin ikna etmesi sonucu evlerine gönderildi.













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