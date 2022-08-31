GÜNCELLEME - Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının etkilediği alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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