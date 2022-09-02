Serik'te kan bağışı kampanyası başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından "Kan ver, hayat Kurtar" sloganı ile Serik ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık binası önüne gezici kan merkezi kuruldu. Ekipler, 1-23 Eylül tarihleri arasında saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca gezici kan merkezini ziyaret edenlere kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapılacak.

İlçe halkının kampanyaya önemli bir destek vermesi bekleniyor.





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