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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da basın toplantısında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da basın toplantısında konuştu:

ANTALYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Zor şartlarda bile vatandaşın içinden ayrılmadık. Vatandaş sitem ettiğinde de saygımızda kusur etmedik. Enflasyon bugün Türkiye'nin değil, dünyanın bir numaralı problemi haline geldi." dedi.

Yıldırım, AK Parti Antalya İl Başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı basın toplantısında, kentte bugün yoğun bir program düzenlediklerini, ilk olarak AK Parti ailesine katılan 76 kişiye rozet taktıklarını söyledi.

Bölgesel saha çalışması programının ilkini Antalya'da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Antalya'dan başladık. Mersin, Adana, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli gibi illerimizden gelen milletvekillerimiz Antalya ilçelerinde vatandaşlarımızla bir araya geliyorlar. Bunu başka bölgesel toplantılarla devam ettireceğiz. Türkiye'nin her tarafında bu programlar gerçekleştirilecek. AK Parti teşkilatı başkanlığının inisiyatifiyle başlayan ilki Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin geçmişi geleceğe taşıyan, geçmişin tecrübesiyle geleceğin enerjisini birleştiren ve gelecek vizyonunu oluşturan bir parti olduğunu ifade eden Yıldırım, partilerinde müsabakalardaki gibi bayrak yarışı olmadığını, herkesin bayrağı alıp ileriye taşıdığını belirtti.

Yıldırım, hür ve bağımsız olarak ülkenin daha ileriye gitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yıllardır ülkenin gündeminde olan sorunları torunlara havale etmeden birer birer çözümlere kavuşturduklarını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunları halının altına süpürmedik, üstüne gittik. Zor şartlarda bile vatandaşın içinden ayrılmadık. Vatandaş sitem ettiğinde de saygımızda kusur etmedik. Enflasyon bugün Türkiye'nin değil dünyanın bir numaralı problemi haline geldi. Enflasyonun iki yüzü var. Birinci yüzü enflasyon haksız bir servet transferine sebep oluyor. Daha az gelirlilerden daha fazla gelirlilere servet transferine yol açıyor. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal yapıyı rahatsız eden bir şey. Enflasyonu kontrol altına almanın iki usulü var. Bir tanesi mücadele etmek. Mücadele etmek daha çok üretmekle oluyor. Pahalı olan şey nedir, az olan şeydir. Bu kışın başında, 'Dağı taşı ekin hiç merak etmeyin pişman olmayacaksınız' dediğimizde muhalifler bizi tiye aldılar. Bugün eken herkes mutlu. Ne ekerse eksin ürünü para ediyor, memnun, emeğinin karşılığını alıyor. Sanayicimiz, turizmcimiz mutlu."

- Sabit gelirliler enflasyona karşı korunacak

Sabit gelirlilerin enflasyon canavarına karşı mücadele edilirken korunması gereken kesimler olduğuna işaret eden Yıldırım, "Koruma kalkanı da sabit gelirlilere yönelik yapılan düzenlemeler. Kredi borçlarının, icra dosyalarının silinmesi, devlet memurlarındaki dengesizliklerin 3600'ün giderilmesi, buna benzer asgari ücretle ilgili hiç tarihte örneği görülmemiş bir iş oldu. Yıldan yıla belirlenirdi, sabit gelirlilerin fazla bedel ödememesi için hükümetimiz inisiyatif aldı ve yıl ortasında da bir ayarlamaya gidildi. Yıl sonunda tekrar bu işler gözden geçirilecek." diye konuştu.

Yıldırım, EYT konusunun gündemlerinde olduğunu, dosyanın Bakanın önünde bulunduğunu aktardı.

Sabit gelirlilere yönelik enflasyondan koruma ve desteklerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Daha güzel imkanlar gelecek." ifadesini kullandı.

- "AK Parti'nin teşkilatlanma modeli dünyada tektir"

Milletin derdiyle dertlenmenin herkesin karı olmadığını dile getiren Yıldırım, "Birileri oturuyor yuvarlak masa etrafında iki ayda bir. Anlaştıkları iki konu var, birincisi yemek menüsü ikincisi bir sonraki toplantının tarihi. Bunlar da lazım da millete bir faydası yok. Asıl olan millettir, millet de huzur, istikrar istiyor. Dayatmaların, darbelerin, vesayetin tekrar gündeme oturmasını istemiyor. Güven istiyor, güçlü iktidar istiyor. Etrafımıza baktığımız zaman neden ihtiyacımız olduğu apaçık ortada." görüşünü paylaştı.

Yıldırım, Cumhur İttifakı olarak 2023'te hem Cumhurbaşkanını seçeceklerini hem de parlamentoda güçlü temsili gerçekleştireceklerini, içeriden ve dışarıdan hayallere kapılanlara kulak vermediklerini vurguladı.

- "Ülke gerçeklerini gören herkes er ya da geç AK Parti'ye katılıyor"

İktidara adım adım giderken büyümeye devam edeceklerini belirten Yıldırım, "AK Parti'nin teşkilatlanma modeli dünyada tektir. AK Parti'de samimiyet, hak rızası var, menfaat, küçük hesaplar yok. Onun için AK Parti'yi yıllar eskitemiyor, partimizin canlılığı, heyecanı, gelecek vizyonu artarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "CHP'den geçişlerin olduğunu fark ettik, radikal bir karar olmuş, değerlendirmeniz ne olacak?" sorusunu Yıldırım, "AK Parti'nin gönlü de vizyonu da geniş partidir. Dünya ve ülke gerçeklerini gören herkes er ya da geç AK Parti'ye katılıyor. Bu katılımlar bize şeref, güç verir. Kendilerine hoş geldiniz diyorum." diye yanıtladı.

Rozet takılan yeni üyelerden eski Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Hakan Güneri ise AK Parti'nin vizyon olarak büyük dönüşümlerin altına imza atan siyasi hareket olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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