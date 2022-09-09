Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında F.K'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla F.K, aracından indirdiği çuval içerisindeki esrar maddesini, Çandır Mahallesi'nde yol kenarındaki sazlık alana gizlediği esnada yakalandı. Operasyonda yaklaşık 6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarma komutanlığındaki işlemi sürüyor.





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