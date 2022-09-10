Antalya'da görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde görme engellilere yönelik "sahilde kütüphane" etkinliği gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Çamyuva Halk Plajı'nda, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe, çoğu öğrenci 30 görme engelli katıldı.

Etkinlikte katılımcılara yönelik nefes çalışması, drama ve yaratıcı okuma atölyeleri, sesli betimleme film gösterimi ile ritim atölyesi çalışmaları yapıldı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, görme engelli bireylerin farklı etkinliklere katılarak güzel vakit geçirdiğini ve sosyal anlamda kendilerini geliştirdiğini kaydetti.

Görme engelli Turgay Çarıklıoğlu da güzel bir havada arkadaşlarıyla sahilde buluştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Çarıklıoğlu, nefes egzersizi, sesli betimleme gibi etkinliklere katıldıklarını anlattı.

Çocuk kitabı yazarı Serap Şahin de görme engellilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yaratıcı okuma yaptık. Eşsiz Mavi adlı kitabımla ilgili konuştuk. Atölye çalışmaları yaptık. Görme engelli çocukların enerjisi, katılımı diğer gruplara göre daha yüksekti." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.