Antalya'da seyir halindeki tur otobüsünde yangın çıktı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki yolcu bulunmayan tur otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet A'nın kullandığı bir turizm firmasına ait 07 SE 106 plakalı tur otobüsü, Hocalar Mahallesi Güvercinlik mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının otobüsün orta kısmındaki su ısıtıcısından çıktığı tahmin ediliyor.

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