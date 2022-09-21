Antalya'da jandarma tarafından servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince servis şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde genel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, emniyet kemeri ve taşıma yönetmeliği konularında 10 servis sürücüsüne eğitim verildi.

Ayrıca 38 öğrenciye de emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme semineri verilerek Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi.

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