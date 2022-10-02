59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bir Umut" filmi gösterildi

ANTALYA (AA) - Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bir Umut" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında TRT ortak yapımı "Bir Umut" filminin gösterimi yapıldı.

Yönetmen Ümit Köreken, senarist Nursen Çetin Köreken, görüntü yönetmeni İbrahim Çaltılı, müzik yönetmeni Cafer Ozan Türkyılmaz, oyuncular Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız, Funda Eskioğlu, Savaş Baytok, Deniz Yerdelen, gösterimin ardından AKM yanında bulunan Balerin Cafe'de izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Köreken, filmin tamamını omuz kamerasıyla çektiklerini, daha çok yakın planları tercih ettiklerini söyledi.

Yazın çektikleri için sıcakta zorlandıklarını anlatan Köreken, "Filmde, seyircinin boşlukları dolduracağı alanlar bırakmaya çok önem verdik ki izledikten sonra insanlar bunu düşünüp, o boşlukları doldurabilsin istedik. Filmde amacımız bilinç dışıyla iletişime geçmekti." dedi.

Köreken, herkesin kendi acısını en büyük sandığını ancak her zaman daha büyük acıların mutlaka var olduğunu dile getirerek, her durumda umutlu olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Başrol oyuncusu Baran Şükrü Babacan ise Antalya'da doğduğunu, Altın Portakal'la büyüdüğünü hatırlatarak, festivalde filminin yarışmasından mutlu olduğunu belirtti.

Tiyatrocu olduğunu anımsatan Babacan, "Herkesin içine baktığınızda büyük dertleri olduğuna inanıyorum. Filmde de bunu görüyorsunuz. Oyuncu olarak çalışırken kendimden bir şeyler aramıyorum, karakter duygu durumunda ne yaşıyorsa bütün olarak o ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Başrol oyuncularından Eylem Yıldız ise insanın kendi bildiği dünyayı filmde anlatmasının zor olduğunu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardığını anlattı.

Senarist Nursen Çetin Köreken de filmin devamını izleyiciye bıraktıklarını kaydederek, "Filmin devamını hepimiz yazabiliriz. En zoru anlamak, en kolayı yargılamaktır. Ne yazık ki birbirimizi çok kolay yargılıyoruz. Oysa birbirimize yaklaştıracak şey sevmektir." ifadelerini kullandı.

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