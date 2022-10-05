Turizm sektör temsilcileri, POYD toplantısında buluştu

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ANTALYA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da turizm hareketliliğin devam ettiğini ve iyi bir kış sezonu geçireceklerini tahmin ettiklerini söyledi.

POYD tarafından düzenlenen geleneksel ekim toplantısı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Atmaca, toplantıda, üyelerle bir araya gelmek, sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Yıla bir takım endişelerle başladıklarını ancak hazirandan itibaren ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını anlatan Atmaca, "Bugün 5 Ekim ve Antalya'da hava hala müthiş. Tesislerde doluluk oranları yüksek. Turizmde hareketlilik devam ediyor, iyi bir kış sezonu da bizi bekliyor." dedi.

Kış sezonu için de spor, toplantı, kongre turizmlerinde rezervasyonların iyi noktada olduğunu dile getiren Atmaca, yaz sezonu kadar olmasa da geçen yıllara göre 2022-2023 kış döneminin daha iyi olacağını kaydetti.

D2G Teknoloji Kurucu Ortağı Doğa Demirhan da turizm yazılımları hakkında sunum yaptı.

Toplantıda, T&T Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. kurucusu Tunç Terzioğlu da katılımcıları bireysel emeklilik hakkında bilgilendirdi.



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