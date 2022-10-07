CW Enerji, elektrikli araçların şarj edilmesi için "CV Charging Vehicles" markasını hayata geçirdi

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ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, elektrikli araçların şarj edilmesi için geliştirdiği proje kapsamında, CV Charging Vehicles markasını hayata geçirdi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı yazılı açıklamada, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Ar-Ge çalışmalarıyla farklı projelere imza attıklarının aktaran Sarvan, "Katma değerli ürünlerimiz ve başarılı çalışmalarımız ile sektör adına kazanımlar sağlamak adına çalışıyoruz. Sürekli kendimizi geliştiriyor ve yenilikçi ürünlerimiz ile sektörde fark yaratıyoruz." dedi.

Sarvan, sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde yol almayı ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

CV Charging Vehicles markasının hayata geçirdiklerini ve elektrikli araçlar şarj istasyonları sektöründe de faaliyet göstereceklerini kaydeden Sarvan, sözlerine şöyle devam etti:

"CV Charging Vehicles kapsamında son yıllarda kullanımı gün geçtikçe artan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vereceğiz. CV Charging Vehicles markamızın lansmanını gerçekleştirdik. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamızda düzenlediğimiz lansmanda elektrikli araç şarj istasyonları, şarj istasyonları sistemi, yazılımı ve mobil aplikasyonları hakkında bayilerimize bilgi verdik. Katılımcılara elektrik şarj istasyonları konusunda eğitim vererek sertifikaları takdim ettik ve Türkiye'de bir ilke imza attık."

- Yüksek hızlı şarj istasyonları

Elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında detaylı çözümler sunduklarını dile getiren Sarvan, enerji sektöründeki bilgi, birikim ve tecrübelerini CV Charging Vehicles markası ile de sürdüreceklerini belirtti.

Yüksek hızlı şarj istasyonları ve elektrikli araç şarj noktaları gibi çözümler ile kullanıcılara yurt içi ve yurt dışında uzun soluklu hizmet sağlayacaklarını vurgulayan Sarvan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörel yenilikleri yakından takip eden bir firma olarak, güçlü kadromuzla kullanıcılara en uygun sistemleri sunuyoruz. CV Charging Vehicles markamızla elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Karbon salınımını azaltarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacındayız. Elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araçların şarj ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Konutlar, iş merkezleri, eğitim kurumları, oteller, alışveriş merkezleri, sosyal tesisler, kamu kurumları ve belediyeler, restoran, dinlenme tesisleri, parklar, otoparklar, sağlık kuruluşları ve hastaneler gibi birçok alanda elektrikli araç istasyonu kurulumu yapılabilir. Aynı zamanda hızlı şarj istasyonlarında araçlar zamanından tasarruf edilerek şarj edilebilir. Güneş paneli üretimindeki başarımızı şarj istasyonları sektöründe de sürdüreceğiz."



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