Antalya'da kayıp kadını öldürdüğü öne sürülen erkek arkadaşı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi kadının ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

Manavgat'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in bir evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Ş.Ç'nin, polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin, evde tartıştığı Çiçek'i boğarak öldürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Çiçek'in cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Manavgat Kavaklı Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Manavgat ilçesinde, 31 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek (34) hakkında ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kadının cesedi, erkek arkadaşı Ş.Ç. ile gittiği bir evde bulunmuştu. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.