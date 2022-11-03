Antalya'da 898 kilogram kaçak tütün ve 1 milyon 343 bin makaron ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda 898 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 1 milyon 343 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsacılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki 3 adreste gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 329 bin 400 boş, 13 bin 760 dolu makaron, 898 kilogram kıyılmış tütün, 100 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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