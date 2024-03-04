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        Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:

        Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Türkiye ile ilişkilerinin şu anda çok güzel bir seviyede olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin artmaya devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:24
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        Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:
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        Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Türkiye ile ilişkilerinin şu anda çok güzel bir seviyede olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin artmaya devam ettiğini bildirdi.

        Uganda Dışişleri Bakanı Odongo ve yanındaki heyet, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Ali Akçay'ı makamlarında ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Odongo, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine, Antalya Diplomasi Forumu için kente geldiğini belirterek, forumun çok güzel geçtiğini söyledi.

        Farklı ülkelerden farklı insanların bir araya gelerek kendi fikirlerini paylaştıklarını ifade eden Odongo, "Foruma katılanlar yaşadığı problemleriyle ilgili fikir alışverişi yapıyor. Bu fikri alışverişler sonrası bu problemlere çözüm bulunabiliyor. O yüzden bu tarz forumların çok güzel bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bunun sadece burada kalmamasını, kalıcı olmasını istiyorum. Bu program her sene devam ederse tüm dünya daha çok faydalanabilir." diye konuştu.

        Odongo, diplomasi forumunun ardından Antalya'da ziyaretlerde bulunduklarını dile getirerek, buradaki işadamları ve turizmcilerle Uganda arasındaki iletişimlerin artmasını istediklerini belirtti.

        Türkiye ve Uganda arasında diplomatik ilişkilerin çok gelişmiş durumda olduğunu aktaran Odongo, şöyle devam etti:

        "Türkiye ile ilişkilerimizde şu anda gerçekten çok güzel bir seviyedeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016'da Uganda'ya gelmişti. Bu ziyaretine karşılık vermek istemiştik ama birkaç olaydan dolayı bunu gerçekleştiremedik. Uganda Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini bu zamanlarda yapmasını umuyoruz. Şu anda TİKA Uganda'da açıldı. Su projeleriyle ilerliyoruz. Aynı zamanda Uganda'da yaklaşık yüz Türk firması kayıtlı. Bunların arasında yol ve elektrik sektöründe iş yapanlar var. Türkiye ve Uganda arasındaki ilişkiler artıyor. Bundan biz çok memnun kaldık."

        TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de görüşmelerin güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, Doğu Afrika'nın güzelliklerinin görülebilmesi amacıyla Antalya'dan Uganda'ya turizmcileri götürerek, orayı tanıtmaya çalışacaklarını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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