Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'nın fethi sempozyumu düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'nın fethi sempozyumu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Fetihten Cumhuriyet’e Antalya’da Türk Tarihi ve Medeniyeti" başlığıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptı.

        Bu cennet vatanda ilim ve kültürle kalıcı olunacağını belirten Vali Şahin, "817. fetih gününü hep birlikte kutluyoruz ve bunu bir sempozyumla başlamaktan bir ilim meclisinde üniversitemizde başlatmak gerçekten çok değerli. Yahya Kemal'in de dediği gibi biz bu topraklara vatan arayışı içinde geldik, doğrudur at sırtında yalınkılıç geldik ama ilimle kültürle ihya ettik. Ve bu ilimle kültürle medeniyet inşasıyla bu coğrafyada 800 yılın üzerinde kaldık 100 sene sonra gelenler 'Burada bir medeniyet vardı,

        kimdi bilemez' diyor. Biz ancak ve ancak bunu başarabilirsek kalıcı olabiliriz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çarşamba günü de Atatürk’ün Antalya'ya gelişinin yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Şahin, "Atatürk, milletimizin çok önemli bir değeridir ve bize herbir birey olarak hak ettiğiniz şanı, şerefi, haysiyeti kurduğu cumhuriyetle vermiştir. Bizi biz yapan değerleri, Antalya'yı bize yurt eden büyük insanları unutmayalım." diye konuştu.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Antalya’nın fethine sadece bir kahramanlık destanı olarak bakmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Böyle günler, bizi biz yapan değerleri hatırlamamız için bir vesile olmalıdır. Tarihimizden çıkartacağımız çok sayıda ders var. Antalya’nın fethine sadece bir kahramanlık destanı olarak bakarsak, Anadolu’yu bize vatan kılan atalarımıza haksızlık etmiş oluruz. Antalya’nın fethi, sadece askeri bir zafer değil, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımların da bir sonucudur. Selçuklu dönemi, özellikle tıp, matematik, astronomi ve coğrafya gibi alanlarda bilimsel gelişmenin yüksek olduğu bir dönemdi."

        Bugün de bu zorlu coğrafyada ayakta durmanın geçmişten alınan mirası sürdürebilmekle mümkün olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu anlamda atılan çok önemli adımlar var. En sıcak örneği, geçtiğimiz haftalarda gökyüzüyle buluşan Milli Muharip Uçağımız Kaan’dır. Üniversitemiz Teknokenti’nde yazılımlarını yaptığımız Kaan, bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu eser, Anadolu’nun Türk toprağı olarak kalacağının bir nişanesidir. Yine İHA ve SİHA’larımızın bir savaşın kaderini nasıl değiştirdiğini, can Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği büyük zaferde gördük. Bize düşen, atalarımızın bu mirasını sürdürmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde süren yerli ve milli savunma sanayisi hamlesine destek vermek, atalarımıza olan borcumuzdur." diye konuştu.

        Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Feridun Emecen tarafından "Antalya Kent Tarihinde Temel Dönüşümler" konulu konferans verildi. Konferans bitiminde Rektör Özkan günün anısına Emecen’e plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdü...
        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdü...
        Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:
        Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:
        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
        Antalya Diplomasi Forumu turizme de katkı sağlıyor
        Antalya Diplomasi Forumu turizme de katkı sağlıyor
        Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 100. yıl dönümünde anıldı
        Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 100. yıl dönümünde anıldı
        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor
        Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor