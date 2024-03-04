Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, burada mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Antalya'da, 31 Mart ile yepyeni bir dönemin başlayacağını belirten Tütüncü, kendilerine görev verilmesi halinde Antalya için 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Trafikten toplu ulaşıma, Kızılarık'tan Kırcami'ye kadar imar sorunlarını çözeceklerini aktaran Tütüncü, "Kimsenin endişesi olmasın. Biz olduğumuz sürece hiç kimse gelip sizlerin o evlerine dokunamayacak. Kırcami sorunu da artık dönemimizde tarih olacak." ifadesini kullandı.

Kendi dönemlerinde otobüslerin Kızılarık Mahallesi'ne daha sık geleceğini bildiren Tütüncü, en iyi ulaşım planlamasını kendilerinin yapacağını vurguladı.

Antalya şehir merkezine 15 yeni yol açacaklarını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Antalya'nın doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyini birbirine bağlıyoruz. Bu büyük bir yatırım. Antalya'ya 22 katlı kavşak yapıyoruz. Açtığımız bu yeni yollarla beraber kavşaklardaki trafik sıkışıklığını önlüyoruz. 2024'de biz ulaşım sorunlarını çözeceğiz, altyapı sorunlarını tamamıyla ortadan kaldıracağız. Yağmur suyu ve temiz suyu da Antalya'nın sıkıntı çektiği konular arasında kalmayacak. Antalya bilir, belediyecilik bizim işimizdir. Biz makamları size hizmet etmek için istiyoruz."

Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu ile partililer de katıldı.