Antalya'da çocuğunu zorla alıkoyan baba, polisin ikna etmesiyle teslim oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da boşanma aşamasındaki anneye çocuğunu vermeyerek zorla alıkoyan baba, polisin ikna etmesiyle teslim oldu.

Kepez İlçesi Göksu Mahallesi'nde bir sitenin 5. katında yaşayan baba E.K, velayeti annede bulunduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuğu E.K'yi eve gelen polislere vermeyerek bıçak çekti.

Polisin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplere kapıyı açmayan baba, yaklaşık 2,5 saat süren ikna çalışmanın ardından çocuğu polise teslim etti.

Çocuk, ekip otosuna bindirerek polis tarafından olay yerinden uzaklaştırdı.

Bir süre sonra kendisi de teslim olan baba, polis merkezine götürüldü.





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