Akdeniz Üniversitesindeki organ nakillerin yüzde 87'si canlı vericiden yapıldı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesindeki organ nakillerinin yüzde 87'sinin canlı vericiden yapıldığı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite hastanesinde organ nakli ile 6 bin kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Organ nakli konusunda öncü olan üniversitelerinde 5 bin 193 böbrek, 741 karaciğer, 112 kalp, 78 pankreas, 5 kol ve bacak, 5 yüz ve 2 rahim nakli gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkan, her yüz organ naklinden sadece 13'ünün kadavradan organ bağışıyla yapıldığına, 87'sinin ise canlı vericilerden nakil olduğuna dikkati çekti.

Daha çok insana umut olabilmek için bu tabloyu tersine çevirmeleri gerektiğine işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Son 14 yılda Akdeniz Üniversitesinde beyin ölümü gerçekleşen 327 hastanın sadece 115'inde aileleri organ bağışı için izin verdi. 1 organ bağışı, 8 yaşam kurtarıyor. Bu demek oluyor ki beyin ölümü gerçekleşen diğer 212 hastamızın aileleri de organ bağışı kararı verseydi, belki binin üzerinde yaşam kurtulacaktı. Bu nedenle yapılan her organ bağışı kararı çok kıymetli. Sağlık Bakanlığının verilerine göre kalp nakli için 809, akciğer nakli için 39, karaciğer nakli için bin 337, böbrek nakli için 19 bin 80 kişi sıra bekliyor."

Özkan, dünyanın ilk kadavra vericili rahim nakli ile Türkiye'nin ilkleri olan ilk yüz nakli, çift kol nakli gibi nakilleri Prof. Dr. Ömer Özkan ile gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, üniversite olarak dünyaya örnek olmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.









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