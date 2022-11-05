KUTSO'da meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi yapıldı

ANTALYA (AA) - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) 12 meslek komitesi ve 33 meclis üyeliği için seçim gerçekleştirildi. Kumluca Ticaret Odası merkez binasında gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri için kırmızı, mavi, turkuaz ve turuncu listeler yarıştı.

Saat 10.00'da başlayan seçimlerde Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinden KUTSO üyeleri oy kullandı. Kayıtlı yaklaşık 5 bin üyesi bulunan KUTSO'da, oy kullanma yeterliliğine sahip 2 bin 822 üyeden bin 694'ünün kullandığı oyların bin 666'sı geçerli sayıldı.

Seçimlere kırmızı liste ile giren Hüseyin Darıyemez 2 meslek komitesi ve 5 meclis üyesi kazanırken, mavi liste ile giren Turgut Acar 5 meslek komitesi ve 13 meclis üyesi, turuncu liste ile giren Fahri Özen ise 5 meslek komitesi ve 15 meclis üyesi kazandı. Seçimlere turkuaz listeyle gire Hüseyin Aykurt ise hiçbir meslek komitesini kazanamadı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, demokratik bir ortamda katılımın çok yüksek olduğu bir seçimi tamamladıklarını söyledi.

Kendisinin iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptıktan sonra seçimlerde aday olmadığını ifade eden Günay, "Bugün odamız seçimlerinde KUTSO'nun batı Antalya'nın birleştirici gücü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dört adayımız, demokratik bir ortamda herhangi bir şaibeye mahal vermeyerek seçimi gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte odamıza başkanlık yapacak arkadaşımıza, yönetim kurulu ve meslek komitesi üyelerine şimdiden başarılar diliyorum. Bizler her zaman kendilerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komitelerine seçilen meclis üyeleri çarşamba günü toplanarak aralarından yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını seçecek.

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