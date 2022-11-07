Kovanları ayı saldırısından "arı evleri"yle koruma önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovanları ayı saldırısından "arı evleri"yle koruma önerisi

AA

Kovanları ayı saldırısından "arı evleri"yle koruma önerisi

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanat, Tasarım Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan, son yıllarda arı kovanlarına yönelik artan ayı saldırılarının geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş "arı evleri" ile önlenebileceğini kaydetti.

Erkovan, AA muhabirine, geçmişte balın yabani hayvanlardan ve hırsızlardan korunması için tamamen yerel malzemelerle "arı evleri" (arı serenleri) inşa edildiğini belirtti.

Bu geleneksel yöntemin az sayıda bölgede sürdürüldüğünü belirten Erkovan, "Ayı popülasyonunun azalması, köyden kente göç, arı evlerine çok fazla ihtiyaç duyulmamaya başlanmasına neden oldu ve kullanımı yavaş yavaş bırakıldı. Özellikle son yıllarda artan ayı popülasyonuyla arı kovanlarına saldırılar çoğaldı." dedi.

"Arı evleri"nin hem arıcılık kültürünün yaşatılmasını hem de arıcılığın daha sağlıklı yürümesini sağladığına işaret eden Erkovan, bundan dolayı "Geleneksel Mimarinin Canlandırılması: Arı Evlerinin Yeniden İnşa Edilerek Karakovan Balı Elde Edilmesi" adını verdiği projeyi hazırladığını söyledi.

Erkovan, araştırmalarda Antalya'nın batısında Elmalı, Korkuteli ve Kumluca'da, doğusunda Alanya, Gazipaşa ile Anamur yaylalarında, yörede "arı serenleri" olarak adlandırılan 45 "arı evi"nin tespit edildiğini belirtti.

Araştırmaların sürdüğünü bildiren Erkovan, proje kapsamında örnek bir "arı evi" inşa edilerek bal üretiminin deneneceğini dile getirdi.

Nisa Yılmaz Erkovan, bu süreçte Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak çalışma yapabileceklerini aktardı.

- "Projeyle eski kültür de yaşatılacak"

Bazılarının yapım teknikleri değişse de sonuçta amacın kovanları yabani hayvanlardan, hırsızlardan ve iklim koşullarından korumak olduğunu anlatan Erkovan, "Tamamen taş ve ahşap kullanılarak 4 metre kadar yüksekliğe inşa edilen yaklaşık 1,20x1,20 metre ölçülerindeki kulelerin üzerine, yabani hayvanların çıkamayacağı şekilde yapı gövdesinden yaklaşık 1 metre çıkan saçaklar eklenerek bir platform oluşturuluyor. Bu platformun üzerine dizilen kovanlar, üstü ağaç kabukları örtülerek hazırlanan gübre ve çamur karışımı ile sıvanarak iklim koşullarından korunuyor." diye konuştu.

"Arı evleri"nin yeni malzeme ve tekniklerle de yapılabildiğini, projenin eski kültürü yaşatmayı amaçladığını vurgulayan Erkovan, "Bu projeyle arıcılık kültürünü ve geleneksel yapıyı gelecek kuşaklara aktarmış olacağız. Arıcılık kültürü sadece balın elde edilmesi demek değildir. İnsanlar arasındaki ilişkinin de güzel bir örneği. Biz de bu kültürün yaşatılması ve canlandırılması amacındayız." ifadelerini kullandı.

- "Ayı korkusu yaşamayalım"

Gazipaşa ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Hüseyin Özgün de geleneksel sisteme dönüşü sağlayacak projeyi olumlu bulduğunu belirterek, "Biz arıcılığın doğal olmasını istiyoruz. Ayı korkusu yaşamayalım ve hırsızlık olmasın. Bu çalışmayla rahatlıkla arılarımızı doğal düzende yetiştirebiliriz." dedi.

Kovanları ayı saldırılarına mazur kalan çok fazla arkadaşının olduğunu anlatan Özgün, üniversitenin bu projesinin başarılı olmasını çok istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)GELİDONYA FENERİ 86 YILDIR DENİZCİLERE IŞIK VERİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)GELİDONYA FENERİ 86 YILDIR DENİZCİLERE ...
Prof. Dr. Özkan: Dünyanın en çok nakil yapan ülkesiyiz ama bağış yapan ülkesi değiliz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: Dünyanın en çok nakil yapan ...
Gelidonya Feneri, 86 yıldır denizcilere ışık veriyor
YEREL HABERLER Gelidonya Feneri, 86 yıldır denizcilere ışık veriyor
Antalyaspor, ligde son üç maçını kazanarak yükselişe geçti
YEREL HABERLER Antalyaspor, ligde son üç maçını kazanarak yükselişe ...
Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Kasapoğlu: Türkiye, sporda da markasını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Kasapoğlu: Türkiye, sporda da markasını güçlendiriyor
Davis Cup Juniors'da Brezilya, Billie Jean King Cup Juniors'da ABD şampiyon oldu
YEREL HABERLER Davis Cup Juniors'da Brezilya, Billie Jean King Cup ...
Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 4-2
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 4-2
"Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'da mücadele etti
YEREL HABERLER "Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'da mücadele ...
Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
Bakan Kasapoğlu, tenis turnuvaları ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, tenis turnuvaları ödül törenine ...
Antalyaspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Antalyaspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Bölgesel Amatör Lig:
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig:
(Görüntülü)SATIŞ İÇİN NOTERE GÖTÜRMEYE HAZIRLANDIĞI OTOMOBİLİ ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)SATIŞ İÇİN NOTERE GÖTÜRMEYE HAZIRLANDIĞI ...
Bakan Kasapoğlu, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç ...
Muratpaşa Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti
Antalya Şehir Hastanesi'ne alternatif yollar yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya Şehir Hastanesi'ne alternatif yollar ...
Satış için notere götürmeye hazırlandığı otomobili alev alev yandı
YEREL HABERLER Satış için notere götürmeye hazırlandığı otomobili ...
Terör örgütü PKK'nın orman yakma talimatı verdiği sanığa 10 yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'nın orman yakma talimatı verdiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.