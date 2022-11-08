Antalyaspor, kupada Pendikspor'u konuk edecek

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Antalyaspor, geçen sezon çeyrek finalde veda ettiği organizasyona bu sezon 4. eleme turundan katılıyor. Pendikspor da 4. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım 5. tura yükselecek.

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