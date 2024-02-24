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        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü finale yükseldi

        Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:59 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:59
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        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü finale yükseldi
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        Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finale çıktı.

        Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde, Gaziantep Polisgücü, ilk maçında İspanya'nın Sanse Complutense takımını 5-4 mağlup ederek, B grubunu lider tamamladı.

        Aynı gün yarı finalde A grubunun ikincisi Royal Racing Club ile karşılaşan Türk temsilcisi, bu maçı da 7-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

        A grubunu lider tamamlayan Almanya'nın Düsseldorfer takımı ise yarı finalde B grubunun ikincisi MSC Sumchanka'yı 7-4 mağlup ederek, finalde Gaziantep Polisgücü'nün rakibi oldu.

        İki takım yarın saat 14.00'de final maçında karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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