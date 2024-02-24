Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı

Zafer Partisi olarak Türkiye'yi dolaştıklarını anlatan Ümit Özdağ, Türk milletinin dertlerini dinlemeye ve siyasete taşımaya devam ettiklerini söyledi.

Özdağ, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, partisinin oylarının genel seçimden sonra daha da arttığını savundu.

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