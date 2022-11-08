Türkiye Çim Topu Şampiyonası Antalya'da sürüyor

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ANTALYA (AA) - Türkiye Çim Topu Şampiyonası'na ikinci gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Çim Topu Şampiyonası'nda 33 sporcu mücadele ediyor.

Tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayan ve karışık üçlü takım olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor.

Turnuva koordinatörü Özkan Akar, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların ferdi ve takım olarak yarıştığını söyledi.

Akar, şampiyonanın yarın final müsabakalarıyla sona ereceğini anlattı.





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