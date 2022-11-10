Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenle anıldı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Kentteki ana yollarda otomobillerinden inen sürücüler ve yolcular, saygı duruşuna katıldı, trafik, saygı duruşu süresince durma noktasına geldi.

Bazı vatandaşların da apartmanlarının balkonlarına çıkarak saygı duruşuna katıldığı görüldü.

Anma töreni, öğrencilerin Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlediği çeşitli etkinliklerle devam etti.

- Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Bazı vatandaşların da apartmanlarının balkonlarına çıkarak saygı duruşuna katıldığı görüldü.

Anma töreni, öğrencilerin MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle devam etti.

- Isparta

Isparta'da ise, protokol ve tören birlikleri 15 Temmuz Demokrasi Meyda'nında toplandı.

Vali Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiği sırada, vatandaşlar ve protokol, iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Eğirdir ilçesinde de Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkanı Veli Gök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

- Burdur

Burdur'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Meydanda toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Törene siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.