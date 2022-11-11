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BBP Genel Başkanı Destici, Antalya'da konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici, Antalya'da konuştu:

ANTALYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin, milletvekili olmanın hiçbir insana hakaret, tehdit etme hakkı vermediğini belirterek, "Bunu kim işlerse işlesin hukuk önünde hesabını vermesi gerekir." dedi.

Destici, Antalya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) Üniversitesi'nde gençlerle buluşmak ve partililerle istişarede bulunmak için kente geldiklerini söyledi.

Gelecek yıl yapılacak seçim için mitinglere başladıklarını hatırlatan Destici, seçimlerden Cumhur İttifakı ve BBP olarak güçlü bir şekilde çıkacaklarını aktardı.

Gazetecilerin CHP Milletvekilleri Başarır, Torun ve Aydoğan hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin sorularını da yanıtlayan Destici, milletvekilliğinin hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermediğini belirtti.

Suçu işleyen kişi milletvekili olsa dahi hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kaydeden Destici, şu görüşleri dile getirdi:

"Milletvekili olmak hiç kimseye kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal silah kullanıyor' iftirası atma hakkı ve hadsizliği vermez. Milletvekili olmak demek hiç kimseye bir mahkeme salonunda hakime saldırma, hakime hakaret etme, mahkemenin düzenini bozma hakkını vermez. Bu suçları kim işliyorsa elbette ki bununla ilgili hukuk çalışacaktır, savcılar çalışacaktır, hakimler gereğini yapacaktır, bir yargılama süreci başlayacaktır.

Kim suç işlerse işlesin, mutlaka ama mutlaka, bu dokunulmazlık zırhına sarılmamalıdır. Milletvekili olmak hiçbir insana, hiçbir makama hakaret etme, tehdit etme, onu aşağılama hakkı vermez ya da darbetme hakkı vermez, müdahalede bulunma hakkı vermez. Bunu kim işlerse işlesin hukuk önünde hesabını vermesi gerekir. Fezleke hazırlanması, dokunulmazlığının kaldırılması da hukukun önünü açmaktır."

Toplumun beklentisinin de bu yönde olduğunu belirten Destici, vatandaşların bu konularda hassas olduğunu ve tamamına yakınının suç işleyen herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiği yönünde görüş belirteceğini bildirdi. Destici, bu tür olayların hiç yaşanmamasını arzuladıklarını ancak yaşanmışsa da mutlaka hesabının verilmesi gerektiğini kaydetti.

- Başörtüsüne anayasal güvence

BBP Genel Başkanı Destici, başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili teklif konusuna değinerek, bu konuya tüm partilerden destek beklediklerini söyledi.

Teklifin başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin iki madde üzerinde değişikliği öngördüğünü ifade eden Destici, "Cumhur İttifakı olarak bu Anayasa değişikliği teklif metni üzerinde hemen hemen görüşmelerimizi tamamladık ve tam bir uyum içerisindeyiz. 24 ve 41. maddelerde yapılacak değişiklikler inşallah, diğer partiler bunu desteklemeseler de, muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacaktır. Biz istiyoruz ki 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilsin ve Meclis'te bu iş bitsin, Anayasa değişikliği yapılsın." diye konuştu.

- "Referanduma gidilmesinde bir beis görmüyoruz"

Hiçbir partiyi ve tabanını rahatsız edecek değişiklikler olmadığını ifade eden Destici, şunları aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi buna niye direniyor, gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda samimi davranmamış, son dönemdeki yasa değişikliği teklifi olsun, başörtüsüne hürriyet olsun, özgürlük olsun, bütün bu konularda demek ki hep siyasi davranmış. Bunu Meclis'teki oylamada da göreceğiz. Bakalım kim özgürlüklerden yana, kim kılık kıyafet serbestliğinden yana, bunu söylerken de bunu sadece başörtüsü için söylemiyoruz. Başı kapalısı, başı açığı herkes için söylüyoruz. Hizmet alırken, kamudan faydalanırken de özel bir işe girerken de 'Başı açık mıdır, kapalı mıdır?' diye bakmadan 'Ehliyetli midir, liyakatli midir, bu işe uygun mudur?' buna bakılarak karar verilmesini arzu ediyoruz. Bu değişiklik de bunu getiriyor."

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te kabul edilmemesi halinde referandum yapılabileceğini ifade eden Desici, "Biz referanduma gidilmesinde de bir beis görmüyoruz, hatta referanduma gidilmesi daha iyi olur, halkın düşüncesini de görmüş oluruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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