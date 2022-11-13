WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 39 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla başladı.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, şampiyona için Avrupa'nın dört bir yanından sporcuların Antalya'ya geldiğini hatırlatarak, kenti bu sene 12 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini ve Antalya'nın dünyada en çok bilinen 10 turistik şehir arasında yer aldığına dikkati çekti.



WAKO Başkanı Roy Baker de 2028 Los Angeles Olimpiyatları için kick boksun aday listede olduğunu vurgularken, Avrupa Kick Boks Federasyonu Başkanı Istvan Kirayl da gelecek yıl Avrupa Oyunları'nın Antalya'da düzenleneceğini ifade etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise şampiyonaya katılımın yoğun olduğunu ve güzel bir şampiyona olacağını belirterek, sporcuların en iyi şekilde mücadele edeceğine inandığını dile getirdi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış gongunu çaldı.

Şampiyona, 20 Kasım Pazar günü sona erecek.

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