AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Antalya Valisi Yazıcı'yı ziyaretinde konuştu:

ANTALYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Meyer-Landrut, Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

İstanbul'daki terör saldırısını kınayan Meyer-Landrut, "Bu süreçte Türk halkının yanındayız. Terörle mücadelede iş birliğinde bulunuyoruz. Üye devletlerle teröre karşı iş birliğimiz devam ediyor. Bunun bir kısmı belki kamuoyunun gözü önünde olmuyor. Ama sonuçta bu alandaki iş birliğimiz devam ediyor ve daha da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Terörün herkesin ortak düşmanı olduğunu vurgulayan Yazıcı ise şunları kaydetti:

"Teröre hepimiz lanet okuyoruz. Hain terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. AB ülkelerinin, NATO ülkelerinin ve gelişmiş ülkelerin terör noktasında beraber hareket etmesi gerekiyor. Açık söylemek gerekirse bazı ülkeler, 'özgürlük' adı altında PKK yandaşlarına Türkiye aleyhine her türlü gösteride bulunmalarına izin veriyor. Bu çok üzücü bir şey. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu tüm dünya biliyor. İnşallah bu hainleri bitirmek üzereyiz. Taziyeleriniz için teşekkür ediyoruz."

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