WAKO Başkanı Roy Baker, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya makamında ziyarette bulundu.

WAKO'nun Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası için kentte bulunan Baker'e ziyarette, WAKO Avrupa Başkanı Istvan Kiraly ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da eşlik etti.

Baker, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na 39 ülkeden 1200 sporcunun katıldığını ve Antalya'da gördükleri misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Yazıcı ise Avrupa'nın dört bir yanından sporcularıağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

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