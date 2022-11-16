Antalya DOB, Aşık Veysel'i "Dostlar Beni Hatırlasın" konseriyle anacak

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anmak için "Bir Aşık Veysel Hikayesi: Dostlar Beni Hatırlasın" konseri verecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki orkestra eşliğinde, aşıklık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in şiirleri ve hikayeleri, solistlerin yorumlarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Başkemancılığı Demet Emen'in üstlendiği konserde, Ankara DOB solist sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

Konser, 19 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesinde düzenlenecek.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.









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