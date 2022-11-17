Antalya'da bir kişi pansiyon odasında ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi kaldığı pansiyonun odasında ölü bulundu.

Kültür Mahallesi 3809. Sokak'taki bir pansiyonda kalan Nedim Ardıç'ı (52) birkaç gündür görmeyen otel görevlileri odayı kontrol etti.

Ardıç'ı sandalyede hareketsiz halde gören çalışanlar, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ardıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin incelemesinin ardından Ardıç'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.