Antalya'da migrenin yeni tedavi yöntemleri "Hologram" teknolojisiyle anlatıldı

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ANTALYA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Karadaş, migren başta olmak üzere bazı hastalıkların tedavisindeki yeni gelişmelere dikkati çekmek için hologram teknolojisiyle sunum yaptı.

Türk Nöroloji Derneği tarafından, Antalya'daki Belek Turizm Merkezinde yurt içinden ve yurt dışından 1500 bilim insanın katılımıyla düzenlenen "58. Ulusal Nöroloji Kongresi" oturumlarla devam ediyor.

Prof. Dr. Karadaş, moderatörlüğünü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özce'nin yaptığı "Hologram Teknolojili Uydu Sempozyumu"nda migren tedavisindeki gelişmeleri anlattı.

Sempozyumda hologramda yansıtılan kendisiyle karşılıklı konuşarak, en sık karşılaşılan nörolojik bozuklukları anlatan Karadaş, AA muhabirine, hologram teknolojisiyle nörolojideki meslektaşlarının dikkatini çekmek istediğini söyledi.

Özellikle migren başta olmak üzere baş ağrılarında uygulanan tedavileri konuştuklarını vurgulayan Karadaş, şunları kaydetti:

"Hologram tekniğiyle karşılıklı sorularla biraz daha yeni bilgileri pekiştirmek, yeni tedavi şekillerini konuşmak, tedavilerin hangilerinin faydalı olduğunu, hangilerinden kaçınılması gerektiğini konuştuk. Hologram tekniği sayesinde teknolojiyi kullanarak yeni bilgilerin daha rahat anlaşılmasını sağlamayı ve bu konuda nörologların dikkatini çekmeyi amaçladık. Zaten nöroloji alanında bu tür sunumlar hiç yapılmadı. Diğer alanlarda da hiç duymadık. Muhtemelen Türkiye'de tıp alanında hologram teknolojili sunum olarak ilk olduğunu düşünüyorum. Bu bir başlangıç."

Karadaş, daha etkili, sistematik ve düzenli holografik sunumların devamının geleceğini sözlerine ekledi.

Kongre, 24 Kasım'da sona erecek.

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