Akdeniz Üniversitesinde kentsel yapılanma sorunu sempozyumu düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesince "Kent Kimliği Bağlamında Mimarlık, Planlama ve Tasarım" konulu sempozyum düzenlendi.

Antalya Kent Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesince Hukuk Fakültesi salonunda düzenlenen sempozyuma, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Nur Kurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Özkan, buradaki konuşmasında, kent kültürünün bozulduğunu, çarpık kentleşme karşısında hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sürdürülebilir, bilimsel, estetik bir kentsel tasarım ve planlama için ortak aklın merkezinde üniversitenin de olması kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özkan, "Evrensel değerleri özümsemiş sağlıklı kuşaklar ancak toplumsal ihtiyaçlara yanıt veren çağdaş kentlerde filizlenebilir. Sürdürülebilir kalkınma da bu kuşakların yetişmesine bağlıdır. Hepimizin bu kente bir borcu var." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Kurt ise üniversitenin şehrin planlamasına karşı sorumluluk almasını, kent için bir avantaj olduğunu kaydetti.



Şehir yapılanmasının göçle birlikte daha fazla değiştiğini belirten Kurt, "Çok hızlı göç alıyoruz, görüyoruz ki bu hızlı göçle birlikte her geçen gün kentte yaşayanlar olarak yabancılaştığımızı, sorunlarımızın farklılaştığını görüyoruz." diye konuştu.

Sempozyumda konuşma yapan Prof. Dr. Ruşen Keleş de doğal ve kültürel varlıkların hızla yok olduğunu vurguladı.



Sempozyum, 24 Kasım'a kadar devam edecek.





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