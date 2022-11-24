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Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Serik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ekiz, "İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel becerileri kazandıktan sonra daha donanımlı hale gelebilmesi için bir eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi ve medeniyeti öğrenebilir. Yarınların daha aydınlık olması muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır." dedi.

Etkinlikte bir aday öğretmen yemin etti. Müzik dinletisi ve sinevizyon gösterisinin ardından düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Cemal Şahin tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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