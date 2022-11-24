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ANTALYA (AA) - Antalya'da öğrencilere "SİBERAY" programıyla, güvenli internet ve siber suçlarla mücadeleye yönelik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde toplumun her bir ferdinin interneti ve teknoloji güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmalarının sağlamak, siber zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla eylem daha oluşmadan mücadele etmek amacıyla çalışma yapıyor.

Ekipler, bu çalışmalar kapsamında Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerine yönelik 3 oturum halinde eğitim verdi.

Polis ekiplerinin, öğrencilere yönelik seminer ve eğitim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.



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