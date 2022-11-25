Antalya'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevrildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletlerle şehir turu atıldı.

Aspendos Antik Tiyatrosu önünde toplanan kadın ve erkeklerden oluşan bisikletli grup, Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan Serik Kaymakamlığına kadar 10 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Bisikletlilere, cadde ve sokaklarda bekleyen bazı vatandaşlar da alkış ve sloganlarla destek verdi. Kaymakamlık binasının önüne gelen bisikletli grup burada saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu.

Kaymakam Cemal Şahin, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin kendileri için öncelik olduğunu söyledi.

Program, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi. ​​​​​​​

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