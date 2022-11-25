İspanyol model Cindy Kimberly, Antalya'da podyuma çıkacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da İspanyol model Cindy Kimberly, podyumda yürüyecek.

Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 20. yılını kutlayan showda Kimberly'in baş manken olarak podyuma çıkacağı belirtildi.

Daha önceki organizasyonlarda Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlerin podyuma çıktığı anımsatılan açıklamada, son dönemde oldukça popüler olan Kimberly'e 60 Türk mankenin eşlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Kimberly'in baş manken olacağı defilenin 16 Aralık'ta düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yeni tip koronavirüs döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ünlü Türk markalarının 30 ülkeden gelecek hazır giyim alıcılarıyla bulaşacağını aktaran Eraslan, etkinlik kapsamında Anfaş Expo Center'da 20. yıla özel görkemli bir müzik şöleni hazırladıklarını, bu şölende Mr. Dosso Dossi Live Performans, Sergey Lazarev, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un müzik ziyafeti sunacağını kaydetti.





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