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ANTALYA (AA) - Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası devam ediyor.

Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyona, 750 sporcu katılıyor.

Kupada, sporcular yarı final ve final karşılaşmaları için ringe çıktı.

Büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenecek kupa, yarın gerçekleştirilecek final karşılaşmaları ile sona erecek.

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