Antalya DOB, "La Boheme" operasını sanatseverlerle buluşturdu

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını sanatseverlerin beğenisine sundu.
Geçimini zorlukla sağlayan dört sanatçı arkadaşın,1830'lu yılların Paris'indeki yaşamlarını, merkezine aşkı alarak anlatan eser, Yiğit Günsoy tarafından sahneye konuldu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenen eserde, Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetirken, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlendi.
Opera eserinin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.
Dört perde olarak sahnelenen eserde "Rodolfo"yu Burak Pektaş, "Mimi"yi Nurdan Küçükekmekçi, "Marcello"yu Serhat Konukman, "Musetta"yı Serap Demirhan Işık, "Colline"i Engin Suna, "Schaunard"ı Yusuf Yıldız, "Benoit"i Onur Alpaslan, "Alcindoro"yu Taner Ölçen, "Parpignol"ü Cüneyt Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rolünü Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandırdı.
Sahnede sanatçılara eşlik eden Antalya Devlet Opera ve Balesi korosu, şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından yönetildi.