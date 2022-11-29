Antalya'da 28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı başladı

AA

Antalya'da 28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı başladı

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze müdürlüklerince yıl boyunca gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların değerlendirildiği "28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı" Antalya'da başladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen programa, müze ve laboratuvar müdürlüklerinden 354, dış paydaş ve kuruluşlardan 25 uzman ile yönetici ve 23 akademisyen katıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirilen etkinlikte, geçen yıl müze müdürlüklerince yapılan kurtarma kazılarının sonuçlarına ilişkin seçme bildiriler, merkez teşkilatı ve ülke çapındaki müzelerden gelen yönetici ve uzmanlarla paylaşılacak, mesleki deneyim ve tecrübe aktarımı yapılacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özellikle arkeolojik zenginlikler açısından emsalsiz bir hazine niteliğinde olduğunu belirterek, üstün kültür değerlerinin açığa çıkarılması, sergilenmesi, tanıtılması ve bilimsel yayınlarla gelecek kuşaklara aktarılmasının asli görevleri olduğunu söyledi.

Müzeler eliyle bazen bir temel hafriyatında veya yol inşaatı sırasında, bazen kaçak kazı sonucunda, yahut baraj altında kalacak alanlardaki kültür varlıklarını kurtarmak için başlatılan kazılarda önemli sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Yazgı, bu nedenle kurtarma kazılarının arkeoloji dünyasına büyük katkısı olduğunu anlattı.

Anadolu'nun eşsiz coğrafyasındaki kültürel ve tarihi zenginliğin 16. yüzyıldan itibaren seyyahların ilgisini bu topraklara çektiğini dile getiren Yazgı, "Bu ilgi, bize eserlerimizi, öncelikle kaçakçılıktan ve tahribattan korumayı öğretmiştir. 19. yüzyıl ile başlayan bilimsel kazı çalışmaları, 21. yüzyıl Türkiye'sinde çok uluslu, disiplinler arası, bilimsel açıdan kurumsallaşmış kazı, koruma ve araştırma çalışmaları haline gelmiştir." diye konuştu.

- "Bu yıl arkeolojik kazı sayısı 700'e yaklaştı"

Yazgı, Türkiye'de hem bilim insanları hem de müzeler tarafından yapılan çalışmaların her yıl daha da çoğalarak devam ettiğine dikkati çekerek, bu yıl arkeolojik kazı sayısının 700'e yaklaştığını bildirdi.

Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan çeşitlilikte ve sayıda kazılar yaptıklarına işaret eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Gururla söylüyorum ki Türk arkeolojisi, kazılarıyla, kazılardaki koruma çalışmalarıyla ve bilimsel yayınlarıyla dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı arkeolojik kazı ve araştırma projelerinden olan 'Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ni başlatarak, 'Taş Tepeler' adıyla lansmanını gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında, Neolitik Çağ'ın ilk aşamalarını yansıtan Göbeklitepe'nin çağdaşı çok sayıda alanın tespiti, açığa çıkarılması ve belgelenmesi amacıyla 2021'de çok uluslu ve interdisipliner bir ekiple başlatılan bilimsel çalışmalarda büyük mesafe katettik."

Yazgı, müze ve ören yerlerini çekim noktası ve cazibe merkezi haline getirmek için yaptıkları çalışmalarda da büyük mesafeler aldıklarını vurguladı.

Eski Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt da Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Hüseyin Murat Yücel ise çalıştayın verimli geçmesini temenni ederek, kurum olarak kazılara destek vermekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Sempozyum, 1 Aralık'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu
YEREL HABERLER Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu
(Görüntülü) ANNESİNE PASTA ALMAYA GİDERKEN MOTOSİKLETLE EKİP OTOSUNA ÇARPIP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNESİNE PASTA ALMAYA GİDERKEN ...
Annesine pasta almaya giderken motosikletle ekip otosuna çarpıp öldü
YEREL HABERLER Annesine pasta almaya giderken motosikletle ekip ...
Hull City, çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
YEREL HABERLER Hull City, çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
(Görüntülü) KAYIP SEDA NUR&#039;UN ANNESİ: SEN GELMEZSEN BEN ÖLÜRÜM
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYIP SEDA NUR'UN ANNESİ: SEN ...
Kayıp Seda Nur'un annesi: Bir an önce gelmeni istiyorum
YEREL HABERLER Kayıp Seda Nur'un annesi: Bir an önce gelmeni ...
(Görüntülü) OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 1 ...
Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu
(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Antalyaspor, Maccabi Tel Aviv ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, Maccabi Tel Aviv ile yarın hazırlık ...
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı (2)
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli ...
Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 ...
(Görüntülü) &#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYIP POLİSLE ÇATIŞTILAR; 1 ŞÜPHELİ ÖLDÜ, 2 POLİS YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'DUR' İHTARINA UYMAYIP POLİSLE ...
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli ...
El koyulan albino piton yeni yuvasında
YEREL HABERLER El koyulan albino piton yeni yuvasında
(Görüntülü) EL KONULAN ALBİNO PİTON YENİ YUVASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) EL KONULAN ALBİNO PİTON YENİ YUVASINDA
GÜNCELLEME - Antalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da "dur" ihtarına uymayan ...
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI ...
Antalya'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Antalya'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye Satranç Şampiyonası dördüncü tur maçlarıyla Antalya'da devam etti
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Şampiyonası dördüncü tur maçlarıyla ...
Antalya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ...
Antalyaspor, çift idmanla hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, çift idmanla hazırlıklarına devam etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.