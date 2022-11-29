Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 1 de kişi yaralandı.

Güngör Sedefli'nin (45) kullandığı 07 AOZ 967 plakalı otomobil, Ilıca Mahallesi Kumköy Kavşağı'nda, Raşit S. yönetimindeki 68 HZ 325 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sedefli olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Emir B. ise yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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