Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2023 bütçesi 8 milyar 250 milyon lira olarak kabul edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin gelecek yılki taslak bütçesi 8 milyar 250 milyon lira olarak mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı meclis toplantısı, 58 gündem maddesiyle belediye binasında gerçekleştirildi. Performans Raporu ve 2023 Taslak Bütçesi'nin değerlendirildiği toplantıda, büyükşehir ile 19 ilçe belediyesinin 2023 yılı taslak bütçeleri belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıla göre yüzde 135,7 oranında bir artış öngördüklerini bildirdi. Yatırım odaklı bir bütçe hazırladıklarını ifade eden Böcek, bütçenin yüzde 34'ünü yatırımlara ayırdıklarını belirtti.

19 ilçe belediyesinin gelecek yıl bütçelerinin toplam 12 milyar 230 milyon lira olarak belirlendiğini ve toplam 20 milyar 480 milyon liralık bir bütçeyle Antalya'ya hizmet edeceklerini anlatan Böcek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan borçlarımızı ödeyeceğiz, bir taraftan 13 bine yakın işçi, memur kardeşimizin dinimizde olduğu gibi teri soğumadan parasını ödeyeceğiz. Benden önceki üç belediye başkanlığı döneminde ödenen toplam borç 54 milyon iken, bu dönemde ödediğimiz borç 64 milyon liradır. Doğru bulduğumuz projeleri yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımıza ne söz verdiysek fazlasıyla yapmaya gayret edeceğiz, çalışacağız. Halkın yararına olan bütün projelerle, planlı kurallı kimlikli bir kent hedefiyle Gazipaşa'dan Kaş'a 19 ilçe 913 mahalleye azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz."

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'nin en önemli büyükşehir belediyelerinden birisi olduğunu belirten Böcek, bütçenin hayırlı olmasını diledi.





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