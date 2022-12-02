Ümraniyespor hazırlıklarını sürdürdü

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - HangiKredi Ümraniyespor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Antalya'da hazırlık kampını yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Recep Uçar, antrenman öncesinde takımını toplayarak oyuncularla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Ümraniyespor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.