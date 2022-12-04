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Alüminyum sektöründe hedef ABD pazarı

AA

Alüminyum sektöründe hedef ABD pazarı

ANTALYA (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ABD'nin, alüminyum sektörü için büyük fırsat barındırdığını belirtti.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki bir otelde düzenlenen ve 100'den fazla firmanın katıldığı Alüminyum Sektör Çalıştayı'nda, sektörün sorunları ile gelecek hedefleri masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı Tecdelioğlu, geçen yıl 5 milyar dolarlık ihracatı yakalayan alüminyum sektörünün, 2022'nin 11 ayında ihracatını 5,8 milyar dolara çıkardığını bildirdi.

Çalıştayda yeni hedefleri açıklayan Tecdelioğlu, "Alüminyum sektöründe yeni fırsatların yakalanabileceğine yürekten inanıyoruz. Birlik olarak alüminyum sektörünün ihracatta yeni pazarlara açılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ABD'nin, alüminyum sektörümüz için büyük fırsat barındırdığını söyleyebiliriz. ABD'ye ihracatı artırmak için çalışma programı hazırlayacağız ve ortak strateji belirleyeceğiz. Bunun için de çalışmalarımıza başladık." ifadesini kullandı.

Tecdelioğlu, ayrıca ABD'nin, Ticaret Bakanlığının oluşturduğu "Uzak Ülkeler Stratejisi" için de çok uygun olduğuna, yüzde 75'e varan oranda destek kapsamına girdiğine dikkati çekti.

ABD için farklı bir strateji uygulanması gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu, şöyle devam etti:

"ABD'ye eyalet bazında pazarlama yapmamız gerekiyor. Her bir eyalet farklı bir yapıda. Eyaletlerin ihtiyaçları ve yönetim şekilleri değişiklik gösterebiliyor. Tüm bunları dikkate alarak alüminyum sektörümüzün ABD'den alacağı payı maksimum seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz. Gelecek 2 yılda bu planımızı devreye almak için başta ABD'deki ticaret ataşelerimizle görüşmelerimizi sıklaştıracağız. Tüm kurumlarımızla ortak hareket ederek alüminyum sektörümüze fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece Türkiye'nin kalkınması için en başta gelen ihracata da büyük fayda sağlamış olacağız."

- "Maliyetlerin yüzde 37'sini enerji giderleri oluşturuyor"

Alüminyumun, metal olarak sanayiye girdi sağladığını ve inşaattan ulaşıma, enerjiden otomotive kadar pek çok sektörde tercih edildiğini aktaran Çetin Tecdelioğlu, gelecekte alüminyuma daha da fazla ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Tecdelioğlu, yükselen enerji fiyatlarının sektörde faaliyet gösteren firmaları zorladığını belirterek, alüminyum sektöründe maliyetlerin yüzde 37'sini enerji giderlerinin oluşturduğunun altını çizdi.

Yükselen enerji maliyetleriyle, yurt dışı rekabetteki avantajlarının da azalmaya başladığını anlatan Tecdelioğlu, şunları paylaştı:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bu noktada beklediğimiz destekler var. İlk etapta sektörel bazda fiyat tarifesi oluşturulmasını ve alüminyum sektörüne destek olunmasını talep ediyoruz. Emtia ve enerji piyasalarındaki dalgalanma, döviz kurunda yaşanan artış, küresel ölçekte yaşanan enflasyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan parasal sıkılaşma eğilimi, önümüzdeki dönemde zorluklar olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca AB Yeşil Mutabakat uygulaması ile eylem planı dahilinde dünya ekonomisine paralel olarak uyumlu, yeşil dönüşümü destekleyen, sürdürülebilir ve yeşil bir ekonomiye geçişi teminen, bakanlıklarımız nezdinde kurulan çalışma grubu toplantıları ile firmalarımızla bir araya geliyoruz. Yeşil mutabakat dahilinde çalışmalar yürütüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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