Antalya'da karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da karısını demir çubukla darbederek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah A, müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan Emrah A, tartışmanın eşinin kendisine küfür etmesiyle başladığını iddia ederek, "Eşim beni aldattı. Ona daha önce saldırıda bulunmadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Emrah A'ya "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde 24 Aralık 2021'de Emrah A. (34), eşi Rukiye A'yı (31) demir sopayla darbetmişti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Emrah A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede ise haksız tahrik altında kasten öldürme eyleminin gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil olmadığına işaret edilerek, bu kapsamda sanık Emrah A'nın "canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



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