Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da botanik EXPO alanını inceledi

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ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez 2016'da gerçekleştirilen Dünya Botanik EXPO'sunun düzenlendiği alanda incelemelerde bulundu.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Çalıştayı'na katılan Kirişci, toplantı sonrası Aksu ilçesindeki 1121 dönümlük alana kurulan Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesindeki EXPO 2016 Antalya sergi alanına geçti.

Uzun bir süredir herhangi bir etkinliğin yapılmadığı alanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda ilgili birim yöneticileriyle toplantı yapan Kirişci, yetkililerden teknik açıdan da bilgi aldı.

Bagi aracıyla biyoçeşitlilik parkuru, çocuk adası, cam köprü, çocuk bilim ve teknoloji merkezi ile bazı ülkeler tarafından yapılan ev mimarisi alanlarını gezen Kirişci, 100,7 metre yüksekliğindeki sembol yapı olan EXPO Kulesi'ne çıkarak, terastan alanı inceledi.

Bakan Kirişci, EXPO'ya gezi için gelen öğrencilerle portakal dikim etkinliğine katılarak, yeşile sahip çıkmanın önemini anlattı.

Antalya'da 23 Nisan 2016'da "çiçek ve çocuk" sloganıyla açılan ve 6 ay boyunca Türkiye, tarihi ve kültürel mirasının, biyoçeşitlilik yönünden zenginliğinin, tarımsal ve ekonomik potansiyelinin tanıtıldığı EXPO'nun organize edildiği alan, çeşitli sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yaptı.





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