Antalya'da bir kişi kaldırımda ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi kaldırımda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki kaldırımda, saat 19.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sadık Işıklı (57) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Işıklı'nın Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşadığı ve inşaatta çalışmak için Antalya'daki arkadaşlarının yanına geldiği öğrenildi.













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